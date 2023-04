Mari Ojasaar-Parve: Luna sündides surusin palju tundeid endasse, et tugev olla. Nüüd vajan abi, et nende tunnetega tegeleda

„Kas ma olen nüüdseks õppinud paremini leinaga toime tulema? No vaata, ma vähemalt ei hakka praegu nutma. Kuid pisaraid valan küll siiani,“ tunnistab Mari. Ta usub, et viimased poolteist aastat on talle õpetanud tänulikkust ja seda, kuidas isegi keerulisi ja väsitavaid olukordi lastega nautida.