Tänu uuele digilahendusele on lastekaitsetöötajatel nüüd kergem lastele kiiremini abi osutada

Lahenduse lõi Tervise ja Heaolu infosüsteemide Keskus (TEHIK) ning see lisandus uue vaatena sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR), mis on lastekaitsespetsialistide peamine tööriist. Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna peaspetsialisti Merli Lauri sõnul on tegemist oodatud uuendusega.



„Lastekaitsetöö on väga pingeline ja otsuste tegemisel peab arvestama iga detaili ja kogutud infoga,“ selgitas Laur ning lisas, et seni pidi spetsialist andmeid haldama erinevates süsteemides ning puuduliku andmestiku tõttu oli oht, et ei hinnata kõiki asjaolusid ning laps ei saa õigel hetkel vajalikku tuge ega teenuseid, mida ta vajab. Nüüd saavad kõik osapooled kiiremini kogu vajaliku info kätte ning lapsele saab ka kiiremini vajadusel abi osutada.



STAR võeti kasutusele 2010. aastal. Infosüsteemile on pidevalt uusi funktsionaalsusi lisatud, ent selle arhitektuuri ei ole kümne aasta jooksul oluliselt uuendatud. TEHIKu STARi valdkonna juhi Katre Pukki sõnul oli süsteemi tehnoloogia ja kasutajaliides vananenud ning vajas hädasti uuenduskuuri.