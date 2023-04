Pota on Triinu pere teine siil. Perele sobib, et siilid ei vaja sellist tähele­panu nagu kassid-koerad ning erinevalt jänestest ei näri asju. Kodus elab Pota puuris ja vabakäigul teda väga ei hoita – tegu on meisterpeitjaga! Kord avastas pereisa okkalise tegelase oma saapa seest. Pota sööb kassi­krõbinaid ja magustoiduks jahuusse. Kui pere autoga ringi seikleb, on Triinu turvatoolis ja siilike kenasti puuriga kõrval. Pere eelmine siil sai kogeda kogu Eestimaa ilu, Pota kaugeim reis on seni toimunud fotostuudiosse.