Kristjan Hirmo: kõige tüütum osa isaks olemise juures? Lastevanemate koosolekud

Sky Plusi hommikuprogrammi kuulajad teavad, et Kristjan Hirmo (47) tunneb end koduselt kõiksugu statistika ja tabelite maailmas. Oma tütardega ühendab teda hoopis pehmem pool – musikaalsus ja muusikaarmastus. Nii Adele (11) kui ka Elise (2,5) on käinud maast madalast laulutundides.

Kristjan tõdeb, et tema musitseerimise kuldaeg jäi noorusikka, praegu ta vaid törtsutab trompeti saatel raadiokuulajaid üles. Adelel, kes on valinud oma erialapilliks klassikalise kitarri, läheb aga Tallinna Muusikakoolis neljas aasta. Elise on äsja selgeks saanud hanepoegade laulu, mida talle koos isaga esitada meeldib.