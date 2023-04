Tütred on mu peeglid ja käivitajad

Kristjan tõdeb, et tema musitseerimise kuldaeg jäi noorusikka, praegu ta vaid törtsutab trompeti saatel raadiokuulajaid üles. Adelel, kes on valinud oma erialapilliks klassikalise kitarri, läheb aga Tallinna Muusikakoolis neljas aasta. Elise on äsja selgeks saanud hanepoegade laulu, mida talle koos isaga esitada meeldib.