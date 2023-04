Hoiatav spikker teismeliste vanematele: millised näevad mõnuained välja ja mida teevad?

Kas tunned ära, mis on mis, kui oma lapse toast midagi kahtlast leiad? Siin on põhjalik spikker igale teismelise vanemale – miks ta seda proovib, milline see välja näeb ning kuidas talle mõjub.

Praeguste Eesti noorte seas enim tarvitatud ohtlik aine kanep, teab Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro. Teisel kohal on retseptiravimid: rahustid ja uinutid. Edasi tulevad stimulandid – amfetamiin ja kokaiin. Üks põhjus, miks kanep ja retseptiravimid on noorte seas nii levinud, on nende tasku­kohasem hind. Teine põhjus on kahjuks mentaliteet, et kanepi näol pole tegu ohtliku ainega. Ka retseptiravimite ohtlikkust kipuvad noored alahindama, tõdeb mees. Tänaval käest kätte liikuv tundmatu pulber näib sageli ohtlikum kui arsti välja kirjutatud, apteegist saadav tabletike.