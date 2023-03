Viis põhjust, miks omandada rahvusvaheline gümnaasiumiharidus

4. Keskkond on mitmekultuuriline

Läbi aastate on Audentese IB Diploma programmis õppinud noori 25 riigist ning neile on teadmisi ja kogemusi jaganud enam kui 30 õpetajat 10 riigist. Need õpetajad on oma ala professionaalid, kes on lisaks erialaõpingutele läbinud ka IB õppeprogrammi tasemekoolituse.