Täna tähistatakse rahvusvahelist unepäeva: kuidas lapsega unest rääkida ja mida teha paremaks uinumiseks

„Endalt võiks küsida kui palju õpib laps minu pealt enese hoidmist ja energia taastamist, millistel hetkedel nimetan end laisaks ja mis tundeid see minus tekitab, mille järgi saan aru, et puhkust vajab mu keha - ja mille järgi, et aju, kas ma tunnen vahel süümekaid, kui ma ei puhka „produktiivselt“?“ selgitab ta.

„Magamisse ja päevastesse puhkehetkedesse võiks suhtuda süütundeta. Kui on soov päeval natuke pikutada või mõnel päeval kauem magada, siis seda tulekski teha. Piisav uni ja puhkamine on olulised vaimse tervise vitamiinid,“ lisas Anna-Kaisa Oidermaa.

2. Tõdeda koos lastega, et nii lasteaia lõunauni kui kodused magamaminekud käivad paraku rohkem kellaaegade kui iga lapse enda keha soovide järgi – arutada, miks see on hea ja mis selles pisut nadi on.