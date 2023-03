Rahvusvaheline kool õpilaste silme läbi. 12 kuud hiljem

1. Õpetajad toetavad

Eelmise aasta vestluses jäi kõigi nelja õpilase muljetest kõlama, et rahvusvahelise kooli õpetajad on sõbralikud ja õhkkond meeldiv. Tüdrukud kinnitavad, et see on endiselt nii.

Keete-Lumina jaoks on oluline, et õpetajad väärtustavad õpilaste arvamust: „See loob lugupidava ja positiivse suhte. Õpetajad küsivad õpilastelt nõu õppemeetodite asjus ja koguvad tagasisidet, et õpikogemust parandada.“ Kindlustunnet on andnud ka teadmine, et õpetajad on alati kättesaadavad ning valmis õpilast kuulama ja toetama. „Olles käinud mitme riigi koolides, võin kindlalt öelda, et ma pole kunagi varem olnud oma õpetajate ja klassikaaslastega nii rahul kui praegu,“ lisab Keete-Lumina.

Anna sõnul on õpetajad kooli parim osa: „Nad motiveerivad ja suunavad meid viisil, mida ma ei pidanud varem võimalikuks. See, millise pühendumusega nad midagi uut õpetavad, muudab õppimise tõeliselt meeldivaks. Lisaks on nad kõik väga avatud ja valmis iga probleemi korral aitama: nad vastavad isegi hilisõhtusele meilile, kui õpilasel tekib mõne testi või ülesande kohta küsimusi.“

Siinsed õpetajad on sõbrad, kes sind usaldavad ja kõigest läbi aitavad.

Ka Eva kiidab õpetajaid: „Nad on oma töös pühendunud, hoolivad, ausad ja loovad. Õpime nendelt peale definitsioonide ja valemite ka seda, kuidas töötada tiimis, vastutada, aega juhtida, stressiga toime tulla, uurimistööd teha, eesmärke seada, teisi kuulata ning oma seisukohti väljendada.“

Evelin tunnustab õpetajate huumorimeelt ja heasoovlikkust: „Siinsed õpetajad on sõbrad, kes sind usaldavad ja kõigest läbi aitavad. Eelmisel aastal oli mul raske treeninguid ja kooli tasakaalus hoida, kuna mõlemad nõudsid pühendumist ning motivatsiooni. Mulle tundub, et õpetajad pingutasid mind lohutades palju rohkem, kui nende ametijuhend oleks nõudnud. Olen tänulik, et nad on nii sõbralikud ja mõistvad.“

2. Kool ärgitab leidma enda rada

Rahvusvahelise kooli ühe eelisena hindasid tüdrukud juba möödunud kevadel paindlikku õppekava, mis võimaldab igaühel rohkem pühenduda enda lemmikteemadele.