KRISTIINA BLOGI | Kui beebi võrevoodiga teise tuppa kolisin, sain teistelt emadelt hukkamõistu. Aga me kõik tahtsime ju magada

Uneteema on üks populaarsemaid ja samas polariseerivamaid teemasid kogu lastekasvatuse universumis. Ühelt poolt tekitab vähene uni loomulikult nii emale kui ka kogu ülejäänud perele stressi, samas on ühiskonna ootused beebide ja väikelaste unele suuresti ebareaalsed ning survestavad lapsevanemaid pöörduma unekoolitajate poole kohe, kui päriselu õpikunäidetest erineb. Une ümber on ehitatud hiiglaslik tööstus, mis esmalt tekitab probleemi (su laps ei maga piisavalt palju/õiges kohas/õigel viisil!) ja seejärel asub seda (sinu raha eest) lahendama.