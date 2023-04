„Loobusin üksi väljas käimisest. Ainult muretsesin, mis kodus toimub ja kas lapsed saavad asjata pragada“

„Olin eluaeg unistanud kolmest lapsest, kuid see, kuidas mees meie lapsi kohtleb, on mulle täiesti vastuvõetamatu,“ tunnistab tupikseisu sattunud ema. „Viimaseks piisaks karikas sai see, kui poeg ütles hoidjale, et ei saa kodus olla, sest issi on nii kuri.“