Järgmiseks hommikuks oli palavikus Hõbe loid ja perearsti nõuandeliinilt saime soovituse minna lastehaigla EMOsse. Pärast vereanalüüsi ja mõningast ootust võttis arst meid vastu. Ja kuigi Hõbe oli hommikuse vahetuse esimene patsient, oli meditsiinitöötaja juba mõnusalt tõre ja luges moraali, kuidas pidanuks ikka lapsele õigel ajal juua andma. Kui analüüsi­tulemusi hinnates jõudis arutelu selleni, et Hõbe peab haiglasse jääma, et tilgutiga pisut turgutust saada, kõlas küsimus: „Kes temaga haiglasse jääb?“ Vastasin: „Mina.“ Millele üllatunud ja etteheitval toonil tuli vastus: „Aga kus ema on?“ – „Mis küsimus see on? Kodus on!“ Kuigi toona võtsin seda rahulikult, isegi kerge muigega, siis tagant­järele olen mõelnud, kas ka kõigilt haiglasse jäävatelt emadelt küsitakse: „Kus isa on?“ Julgen kahelda! Ja ehkki see pole mitte kellegi teise asi, kuidas me lapsekasvatus­kohustusi jagame, olgu öeldud, et Annika oli samal ajal kodus sama viirusega täiesti siruli.