Homme tähistatakse ülemaailmset Downi sündroomi päeva!

Downi sündroom on lihtsalt öeldes kromosoomide „valearvestus“ ja vahest ka „valepaigutus“, millel teadaolevalt pole otsest põhjust. Kui muidu on inimestel sündides 23 kromosoomi paari, mis teeb kokku 46 kromosoomi, siis Downi sündroomiga inimestel on kromosoome 47.