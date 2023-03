Igas kohas eri info! Kas lapsega üksi reisival vanemal ikkagi on vaja teise nõusolekut? Selgitame välja

Kas sa vajad teise vanema nõusolekut, et lapsega üksi reisile minna? Kas ilma hooldusõiguseta vanem saaks lapsega reisile minna ilma nõusolekut küsimata? Aga ainuhooldusõigusega vanem? Lastega reisimine võib tekitada väga palju küsimusi ja vastuste leidmine polegi alati nii kerge. Tundub, et kust iganes uurid, on info erinev.