Kallis, meil ei ole selleks raha! Aga kui tegelikult on?

Vahel vastab see tõele, aga tihti mitte. Ka tavaline keskklassi pere saab endale rohkemat lubada, rääkimata jõukatest! Saaks vabalt osta soovitud mänguasja, teha näomaalija ja printsessidega sünnipäevapeo mängutoas ning lubada lapsele kogemusi, mida ta tahab. Siin hakkab aga vanemal endal peas keerlema küsimus: ega ma last sellega ära ei riku, et talle kõike luban?