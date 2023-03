Beebipiltide A&O: palju maksab, millal aeg broneerida, kuidas leida sobiv fotograaf ja mida teha, et sessioon õnnestuks

Sirli: Beebifotograafi valides tuleks kindlasti uurida, kui palju on fotograafil eelnevat kogemust just beebide pildistamisega. See on valdkond, mis eeldab spetsiifilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi – kuidas beebit turvaliselt ja mugavalt erinevatesse poosidesse sättida, teda rahustada ning magama saada; kuidas olla pidevalt valmis muutma sessiooni kulgu vastavalt beebi elurütmile ja heaolule.