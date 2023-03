Kui perre tuleb vahetusõpilane. „Jaapanist tulnud Hana tunneb kergendust, et siin ei peagi lapsed kolmeni öösel õppima“

Eks me ikka vaatasime pikalt neid Eestisse saabuvate vahetusõpilaste tutvustusi. Omal ajal Inglismaal tekkisid mul jaapanlannadest sõbrannad, kellega hoiame Facebooki vahendusel siiani ühendust. Kuigi me ise Jaapanisse jõudnud ei ole, siis huvi selle täiesti teistsuguse kultuuri vastu on olemas. Ja kui juba hüpata, siis ikka tundmatusse. Ühel hetkel hakkasid vahetuslaste pildid veebilehel järjest kaduma ja nii me pidimegi otsuse vastu võtma.