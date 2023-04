Kuidas tekib elekter ja millest koosneb vikerkaar?

Lisaks püsinäitustele on majas ajutised väljapanekud – meie sattusime näiteks nägema näitusi neoonvalgusest ja meie planeedi energiaringest. Kui pisemaid lapsi rõõmustab see, et pea igale eksponaadile võib käed külge panna, siis suurematele on see hea võimalus näha kooli füüsikatunnis õpitut materialiseerumas. Ka keskuse kodulehel on kirjas, et väljapanek on tihedas seoses põhikooli ja gümnaasiumi õppekavaga. Ehk mõistab mõni reaalainetekaugem laps sedasi midagi, mis kuivas klassitunnis arusaamatuks jäänud.