Oled harjunud teiste vajadused enda omadest ette seadma? Emadele mõeldud nõuanded stressiga toime tulemiseks

Kindel on see, et mida rohkem kohustusi su õlgadel on, seda kiiremini tekivad stress ja kurnatus. Nendega aga väheneb mõistagi võime saada hakkama argitoimetustega. Piir on õhuke ja selle taga püsimine raske. Kuidas tulla toime kõigega, millega vaja, ilma endale liiga tegemata? Nii nagu lennukis soovitatakse lastega reisivatel vanematel panna hapnikumask ette kõigepealt endale ja alles siis lapsele, kehtib tegelikult sama ka päriselus. Sa ei saa aidata kedagi teist, kui sa alustuseks ennast ei aita.