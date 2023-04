Minu lemmikaastaaeg on konkurentsitult kevad. Talv on aastaaeg, milles on ilusaid hetki, kuid mille lõppu ma vaevu üle elan. Eriti veebruari lõpp, märtsi algus on mulle aasta raskeim periood. Kui hakkab aga näha olema sinist taevast, hangedest pistavad pead välja lumi- ja märtsikellukesed, hakkab minuski nendega miskit kaasa helisema. Naudin sealt edasi tulevat puhkemise aega täiest südamest: esimesed kirsiõied, silladest sinendav aed, ülaseid täis metsaalune… Suvesooja naudin ka, kuid eriliselt just seda ärkamise aega.