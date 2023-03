PODCAST | Vägivaldse mehe jaoks on laps sageli lihtsalt vahend naisele haiget tegemiseks

„On olnud juhtumeid, kus naine saab kortermajas iga nädal peksa, nii et karjumist on kuulda, ja ütleb hiljem, et ta nii ootas, et keegi naabritest pakuks abi,“ räägib uues Pere ja Kodu podcasti osas MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juht Margo Orupõld, kutsudes sellega üles märkama vägivalda enda ümber, pakkuma abi või vajadusel kutsuma politsei.