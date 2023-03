Kool, mis suunab edu poole

Miks just Audentes?

Audentese valis Sota põhjusel, et see on Tallinnas üks väheseid rahvusvahelisi koole ja ühtlasi on õppemaks siin mõistlik. Õppekava on samuti atraktiivne ning IB diplomiga on rahvusvahelistesse ülikoolidesse lihtsam kandideerida.

Suurt rõõmu valmistas seegi, et Audentes oli valmis Sotat vastu võtma juba märtsis, kui ta erinevatel põhjustel eelmisest koolist lahkus. Kuigi ta ei astunud uude kooli kohe kevadel, andis teadmine, et Audentes tema olukorda mõistab ning on valmis teda keset õppeaastat vastu võtma, hea ja kindla tunde.

Meeldiv kogemus

Sota sõnul on siin koolis palju häid ja mõistvaid õpetajaid ning lisaks neile ka teisi intelligentseid inimesi, kes püüavad teda tõesti aidata. Teda üllatas ka vabadus, mis siin õpilastele antakse. Näiteks võib inimene vajaduse korral tunni ajal klassist väljuda ja keegi ei esita selle kohta mingeid küsimusi. Tore on veel see, et siin koolis võetakse iga inimese arvamust kuulda ja igaüks saab oma plaane ellu viia.

Siin koolis võetakse iga inimese arvamust kuulda ja igaüks saab oma plaane ellu viia.

Samuti on Sotale muljet avaldanud väike sotsiaalne distants direktori ja õpilaste vahel: „Näen sageli, et direktor lihtsalt vestleb õpilastega. Minu eelmises rahvusvahelises koolis seda ei juhtunud ja minu Jaapani koolis polnud isegi võimalust, et midagi sellist juhtuks.“

Audenteses on Sota suutnud hoida õppimist ja vaba aega hästi tasakaalus ning saanud kõigi oma koolitöödega valmis enne tähtaega. „Ma ei kasuta selleks mingit kindlat strateegiat, see on üksnes prioriteetide küsimus,“ märgib ta.

Õppekava toetab karjäärivalikut

Tänu paindlikule õppekavale saab Sota igale enda valitud õppeainele keskenduda rohkem, ilma et ta peaks tegelema nende õppeainetega, mis teda ei huvita. „Kuna ma ei naudi ühiskonnaõpetuse ainete ja kunsti õppimist, olen valinud kaks täppis- ja loodusteaduste õppeainet ning psühholoogia, mis on samuti nagu loodusteadus. Ma veel täpselt ei tea kuidas need valikud minu karjääri toetavad, kuid see on midagi sellist, mida tahaksin õppida ka ülikoolis,“ selgitab ta.