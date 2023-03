Audentese rahvusvaheline kool toetab tulevast karjääri

Õppekava on paindlik

IBO on rahvusvaheline haridusorganisatsioon, mis loodi 1968. aastal ja mille peakorter asub Haagis. IB koole on kokku 5600 ja need tegutsevad 159 riigis.

IB õppes haridust omandades saavutab noor valmisoleku jätkata õpinguid erilaadsetes kõrgkoolides. Paindlik, individuaalselt kohandatav õppekava tagab selle, et õpilane keskendub enim just nendele ainetele, mis toetavad tema tulevast karjääri.

Eelaasta laob tugeva vundamendi

10. klassi ehk IB eelaasta kursused on üles ehitatud nii, et need looks hea aluse diplomiprogrammis valitavatele õppeainetele.