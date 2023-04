Peatoimetaja veerg | Emasid saadab igal sammul ürgne ja kontrollimatu süütunne

Paljudel tekib vastupandamatu vajadus seda pisikest inimest hoida ja kaitsta, pea täitub mõttega, et vahest on oma perestki veel üks beebi puudu...

See on justkui mingi ürgne kutse, mis pühib emadel peast kõik mured ja katsumused, mis raseduse, sünnituse ja lapse kasvatamisega läbi tehtud – kas see hoiabki inimkonda jätkuvana? Neil hetkedel tundub emadus läbinisti siiras, loomulik ja murevaba.