KUULA SAADET | Pere&Kodu podcast: Piip ja Tuut Teater toob lavale mõtlemapaneva loo inimeste ning loomade kooselust linnas

Etenduse „Tallinna karud“ autor ja lavastaja on lätlane Lauris Gundars, see on juba tema kolmas koostöö teatriga. Varem on toodud ühiselt lavale „Piip ja Tuut. Hamlet“ (2016) ja „Cabaret Siberia“ (2018). Kõigi kolme etenduse muusika ja laulusõnad on kirjutanud Siim Aimla. Uues lavastuses astuvad kahe peaosatäitja kõrval üles veel Grete Konksi, Maarja Tammemägi, Stefan Hein ja Rauno Kaibiainen. Lisaks on laval musitseerimas seitsmeliikmeline orkester.

„Etendus on mõeldud nagu ikka kogu perele. Kuna tegemist on muusikaliga, siis lisaks näitlemisele on loos palju muusikat, tantsu ja laulu. Sel korral ei ole me pannud liiga suurt rõhku lavakujundusele, vaid meie kunstnik Inga Vares loob kogu õhustiku valgusega. See on väga põnev ka meile endale,“ lisab Tross.

Lisaks uuele etendusele on Piip ja Tuut tähistamas sel aastal ka oma 25. tegutsemisaastat. Nagu asjaosalised ise ütlevad, on see aeg möödunud kui silmapilk. Mõlemad näitlejad on siiani tippvormis ja ootavad veel paljude põnevate uute lavastuste publiku ette toomist. Nende kõige esimene etendus „Piip ja Tuut kontserdil“ on siiamaani mängukavas.

„Tallinna karud“

Esietendus: 31. märts 2023

KUMU auditoorium

Järgnevad etendused aprillis:

1.–3.4 / 10.–11.4 / 21.–23.4

algusega kell 18.00.

Vaata etenduse kohta lähemalt: www.piipjatuut.ee

Osta etenduse pilet Piletitaskust: www.piletitasku.ee