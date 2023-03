Mehe ülestunnistus: mul on raske võtta omaks naise lapsi ta eelmisest suhtest. Tunnen, et võitlen lastega naise tähelepanu eest

Tutvusin oma praeguse elukaaslasega, kellel on kaks last, kaks aastat tagasi. Leppisime kohe kokku, et lastele ta mind ei tutvusta enne kui me pole mõlemad kindlad, et meie suhe on päriselt tugev ja jätkusuutlik. Pärast seitset kuud koos olemist otsustas kaaslane lõpuks, et mul oleks aeg ka tema lastega tutvuda. Esimesel korral tegime seda neutraalsel pinnal: läksime kõik koos loomaaeda jalutama. Ütlen ausalt, et oli vahva.