Ole tähelepanelik. Neid lauseid kasutades suurendad võimalust, et su lapsel tekib tulevikus toitumishäire

„Enne lauast ära ei lähe, kui taldrik tühi pole.“



Kui sunnid last oma taldrikul olevat lõpuni sööma, võib see viia selleni, et tal tekib toiduga ebatervislik suhe. Söömine võib hakata talle seostuma süütunde või hoopiski karistusega. Selle asemel julgusta last hoopis oma keha kuulama ja söömist lõpetama, kui ta tunneb, et isu on täis.