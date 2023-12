Pere ja Kodu TOP | 1. koht: notar selgitab, kes pärib vara, kui paar on olnud vabaabielus

Vabaabielus elavad inimesed seltsingus, mis on üks võlaõigusseaduses ära toodud lepingu liik. Kui mitu inimest teevad ühiselt panuseid ühise eesmärgi nimel, siis tegemist on seltsingusuhtega. Vabaabielupaar on nagu väike selts, millel vaid kaks liiget. See võib rajaneda kirjalikul kokkuleppel, aga sageli rajaneb see suulisel leppel. Kui mees ja naine hakkavad koos elama, siis nad enamasti ei sõlmi kirjalikku seltsingulepingut.