Millal mängisid viimati mudelrongiga või lasid ragulkat?

Kiiksuga mängud

Valmistu veidruste vallutuseks, kuna PROTO mängude kuu esimene nädalavahetus on pühendatud kõigele, mida sobib iseloomustama sõna „kiiks“. Lauatennis auklikul laual? Palun väga! Üleelusuuruses ragulka või oravaratas? Täiesti olemas! Vanakooli videomängud? Hakkame pihta! Lisaks on eeskujulikult esindatud terve plejaad ülipopulaarseid lauamänge. Tule mängima!

Avasta tillukest maailma

Keeruline on leida täiskasvanut, kelle silm mudeleid uurides lapselikult särama ei lööks. Just seetõttu on PROTO suure mängude kuu teine nädalavahetus pühendatud modellismi näitusele koostöös MTÜ-ga Minimaailm. Eraldiseisva 266 m2 saali täidavad rongid ja raudteed, autod, lennukid, sõjamasinad ja palju-palju muud. Ja loomulikult saab suure mängude kuu raames põhi eksponaatide saalis uudistada igat masti veidraid mänge!