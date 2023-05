Meie kogemus Küproselt: beebiga reisides ole valmis kõigeks

Kuulsate randadega Küprosele lennust hakkasime unistama tegelikult juba siis, kui Kiara oli just sündinud ja sõbrad teatasid, et neil on detsembriks piletid ostetud. Kas lähme kaasa? Arvutasime pisut ja sai selgeks, et Kiara on selleks ajaks just kahekuuseks saanud. Mõtlesime, et oh, ideaalne, paljud just siis soovitavadki beebiga esimese lennureisi ette võtta. Lisaks pidi ju beebiga reisimine olema odav, sest kallist lennupiletit või eraldi hotellikohta talle ostma ei pea.