„Nüüd mõistan, et lastele pikemalt multikate näitamine ei tähenda laiskust. Mõnikord aitab see emana ellu jääda“

Tuuli proovis esiti paika seada kindlad reeglid: multikaid sai vaadata vaid hommikuti, äärmisel juhul lõunal, ent kindlasti mitte õhtul. Paraku langes see aeg kokku pesamuna Arete sünniga ja naine tunnistab, et aega Aaroniga tegeleda jäi vähemaks. See tõi Tuulile kaasa ka väikese reaalsuskontrolli. Muidu ekraanivastane naine tõdeb, et kui pole „päris elu“ näinud, on kerge oma ideoloogiates vankumatult kinni olla.