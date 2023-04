Andrese vlogi | Plaanid ka Tenerifel talvituda? Arvesta just selliste ilmastikuoludega

Kuula videost lähemalt, kuidas kohalik temperatuur kuude lõikes muutub ja mis riietusega tuleks talve veetma tulles arvestada. Et asi oleks selgem, assisteerib näidetega kõrval Andrese tütar Elli Ethel. Lisaks tutvustab Andres ka kohalikke suurejoonelisi karnevale ning näitab meilegi, millise võimsa vaatepildi osaliseks saavad need, kes karnevaliperioodil Tenerifel on.