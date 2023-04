Kolm asja, mida sa ei saa emana kontrollida ja mille üle muretsemine ei tee sulle midagi head

Paraku ongi elus hetki, mis lihtsalt ei allu meie kontrollile. See käib suuresti ka emaduse kohta. On palju faktoreid, mis ei allu meie tahtele ja sinna ei ole mitte midagi teha. See muidugi ei tähenda, et me nende üle ei muretseks. Muretseme ikka ja kuidas veel! Aga tegelikult oleks ainuüksi oma vaimse heaolu nimel hea õppida mõistma neid asju, mille üle meil kontroll puudub. Lasta neist lahti ja saada aru, et ka emade võim ei käi kõigest üle.