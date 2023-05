Soovid lastega midagi põnevat teha? Saareidülli leiad vaid paarikümne minuti kaugusel pealinnast

Kui katamaraan Vegtind mullu Linnahalli kailt Aegnale liinisõite tegema hakkas, olin kindel, et ühel nädalavahetusel me selle sõidu pojaga ette võtame. Lihtne ja kiire viis Tallinna kesklinnast loodusse saada! Kiirpaat viib saarele paarikümne minutiga ja väike meresõit on koolieelikule elamus omaette.