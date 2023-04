KRISTIINA BLOGI | Last esimest korda hoidu viies tundsin nii meeletut süütunnet kui ka tohutut pingelangust

Viis aastat emadust... Ühest küljest pikk aeg, mille sees on olnud lugematuid igavikuna mõjunud minuteid, tuhandeid tunde kussutamist, kärutamist ja (matemaatilisi fakte arvestamata) vähemalt miljon magamata ööd, teisest küljest aga – alles see Frida ju sündis. Vaatasin teda mitu nädalat kui tulnukat oma käte vahel, nii ebamaine ja tarkade, sügavate silmadega oli ta mu jaoks. Nüüd ei kujuta ma loomulikult elu ilma temata enam ettegi ning tulnukaks ei pea ma teda ammugi. Pigem tekib aeg-ajalt häirivalt argine tunne, et nojah, mul on ju need kaks isepäist tüdrukut ja see ongi normaalne ja tavaline.