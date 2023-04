PODCAST | 2-aastasega 30 riiki. „Ei, mul ei ole rahamägesid ega tohutuid reserve.“ Kuidas see õnnestub?

Tänane Pere ja Kodu podcast on eriline, sest uusi hääli kuuleb siin lausa kaks! Nimelt on meil uus saatejuht Ida Isabel Kert, kelle saateid kuuled edaspidi lausa kahel korral kuus. Tema esimene saatekülaline on sedapuhku paljude vanemate seas armastatud reisientusiast Riin Rehemaa aka @thekinkstagram, kes on oma perega külastanud loendamatul arvul riike ning käinud keset koroonakriisi lastega ka ümbermaailmareisil.