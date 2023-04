53% lastest sattus eelmisel aastal lastemajja seksuaalse väärkohtlemise kahtlusega. Asutusse pöörduvate laste hulk kasvab iga aastaga

„Et inimesed märkavad ja kahtluste korral meiega ühendust võtavad, on väga tänuväärne. Lastevastane seksuaalvägivald on kõige varjatum kuriteoliik, mis puudutab elu jooksul pea iga viiendat last. Julgustame igaüht väiksemagi lapse seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral lastemaja poole pöörduma. Ainult nii jõuab vajalik tugi iga lapseni, kes seda vajab. Parem kaitsta kui kahetseda,“ kutsub sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juht Anna Frank inimesi üles väärkoheldud lapsi märkama ja neist teada andma. „Kui laps on kuriteoohver, peab teenus ja sellega kaasnev tugivõrgustik olema lapsele lähedal ja kiiresti kättesaadav.“