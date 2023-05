Arst määras sünnitustähtajaks 4. mai 2022, kuid tütar otsustas sündida juba 25. aprillil. Käisime abikaasaga eelmisel õhtul mu emal külas ja tundsin, et püksi­värvel pigistab. Tundus imelik, kuna kandsin neid pükse raseduse ajal kogu aeg ja sellist tunnet polnud varem kogenud. Pidin lausa käsi värvli vahel hoidma, et oleks talutav. Kui koju jõudsime, polnud enesetunne tavapärane. Proovisin pikali olla, kuna mäletasin Pehme Sünni Koolist, et enne sünnitust on vaja puhata.