Mehe asemel sünnituspalatisse doula. „Vajasin enda kõrvale kedagi, kellel on sünnitusabiga kogemust“

Arst määras sünnitustähtajaks 4. mai 2022, kuid tütar otsustas sündida juba 25. aprillil. Käisime abikaasaga eelmisel õhtul mu emal külas ja tundsin, et püksi­värvel pigistab. Tundus imelik, kuna kandsin neid pükse raseduse ajal kogu aeg ja sellist tunnet polnud varem kogenud. Kahtlesin, kas see võib sünnitus olla, kuna tähtajani oli veel aega, kuid igaks juhuks asusin ettevalmistusi tegema.

Kella 20–21 vahel võtsin ühendust oma sünnitoetaja Triin Maasikaga. Olin enne sünnitust mõelnud, mida saaksin teha, et sünnitus oleks mulle ja kõhubeebile kergem. Uurisin Eesti Sünnitoetajate Ühenduse lehte doula.ee ja leidsin, et just doula’ga ma sünnitada tahaksin. Valik langes Triinule, sest ta elab mu lähedal ja käisin ta juures rasedana trennis. Kui Triinule helistasin, selgus aga ootamatult, et ta on haigeks jäänud. Ma polnud üldse arvestanud, et lähen doula’ta sünnitama…