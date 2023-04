Sünnitusjärgse depressiooni pihtide vahel. „Kartsin, et kui kellelegi oma mõtetest räägin, võetakse mult laps ära“

Meie ainus laps oli väga oodatud ja hoolikalt planeeritud. Kõik käis nii-öelda raamatu järgi. Ülikool, karjäär, oma kodu. Kõik oli olemas. Seda elu elades oli nii minu kui abikaasa peas pidevalt mõte, et me rajame seda oma tulevase perekonna jaoks. Rasedustestil kaht triipu nähes valasime mõlemad õnnepisaraid. Ma olin sajaprotsendiliselt veendunud, et ma olen emaks loodud. Kuniks ma sünnitasin...