Miks looduse kolm???

Seal ta istus. Kolmanda rea vasakus servas. Ma olin just Stuudiumisse sisenenud, et 9. klassi käsitöötundi sisse kanda (olen õpetaja), ja lapsevanema vaade oli lahti jäänud. Ma ei osanud seda rasvast kolme loodusõpetuse real mitte kuskilt oodata, aga seal ta istus. Tundsin kerget ärevust. Olin ju juba aasta endamisi korrutanud: „Kui see juhtub, siis see on okei, teadmised ja rõõm õppimisest on kõige tähtsamad, see on lihtsalt üks subjektiivne number. Kindlasti midagi juhtus: oli paha olla, kõhus keeras, kõht oli tühi. Küll me kodus räägime, see on kõigest number.“