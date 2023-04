Kaidor Kahar: ühiskonnas on toimunud märgatav areng suhtumises isadesse. See on normaalne, et isad veedavad lastega aega

Kaidor Kahar on tuntud tele- ning raadioajakirjanik, kes on Eesti meediamaastikul tegutsenud juba üle 20 aasta. Ta on teinud tööd nii kaamera ees kui ka taga, luues meeldejäävaid telesaateid ja dokumentaalfilme. Koos abikaasa Alice'iga on Kaidoril kaks poega, kes on suuresti mõjutanud Kaharite verivärsket projekti „Laupäev isaga“, mis võtab luubi alla isade ja laste vahelised suhted. Rääkisime Kaidoriga sellest, mis oli saatesarja inspiratsioon, milline oli tema enda lapsepõlv ning millised on võttepäevad kui kolleegid on lapsed.