Vihatunne tekib kiiresti ja seda ei saa alati ennetada. Aga kuidas sellega toime tulla?

Olukorras, kus teine on vihane, kuid sa hindad, et tegu ei ole reaalse ohuga, vaid tunnetega, millega tuleb hakkama saada, võid märgata, et sa ka ise vihastad. Sest vihatunne tekib väga kiiresti, me ei saa seda alati ennetada ega peagi saama. See on loomulik reaktsioon ja me ei pea võtma eesmärki mitte vihastada, sest see tunne ise ei ole probleem. Ja kui me seda tunnet oma mõtetega elus ei hoia, siis viha lähebki üle. Tunne ei ole püsiv, see tuleb ja läheb. Kui ma ka märkan, et viha kerkib üles, siis mingi hetkeni see kerkib ja seejärel hakkab leevenema, ka siis, kui me üldse mitte midagi ei tee.