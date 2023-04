Kuidas valida sellel kevadel see kõige õigem tõukeratas?

Vastupidavuse määrab tõukerataste puhul ka see, kui kvaliteetselt on ratas disainitud, kui kõrged on selle insenertehnilised lahendused, milline on valmistamiseks valitud materjalide kvaliteet ja kuidas on ratas kokku pandud. Ning loomulikult ka sellest, kas tootja on teinud hiljem kvaliteedikontrolli. Ebakvaliteetsed tõukerattad on pandud enamasti kokku varuosadest, mis on pehmest, väänduvast ja kiiresti kuluvast materjalist, lisaks on neil ratastel sees erinevad lõtkud-loksud-loginad.