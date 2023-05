Kasvatan hoolivat ja mõistlikku inimest

Humoorika ja avameelse tele- ja filmi­mehe Ken Saani (47) elu kulgeb kui Argentina tango, millesse on põimitud eri rütmid, improvisatsioon ja suur sisemine põlemine. Viimastel aastatel on mees pühendunud hoopis Keenia rahvamajanduse edendamisele, mis tähendab, et osaliselt elab Ken Aafrikas. Koju – Laulasmaale – jõudmist ootab ta ennekõike tütre Lumi Lulu (12) pärast. „Lumi on üks nendest inimestest mu elus, kelle tegemistele aktiivselt kaasa elan, kelle kõnet ma alati ootan ja kellega vestlemine alati rõõmsaks teeb.“