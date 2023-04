Teele vlogi | Mida ometi nende ilmadega lastele õue selga panna, et nad jälle nohuga koju ei jääks?

Nagu ilmselt enamus emad, vaevleb ka Teele kevadiste ilmadega. Mida lastele siis õue selga panna, kui hommikune ja pärastlõunane ilm kardinaalselt erinevad? Paraku on need kevadilmad tõesti salakavalad ning vähemalt ühel lapsel on jälle nohu.