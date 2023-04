Hea uudis kirjutamishuvilistele! Alanud on Põlvepikuraamatu konkurss

Kirjastuse Päike ja Pilv juht Katrin Reinmaa: „Mul on väga hea meel, et 2006. aastal ellu kutsutud konkursist on kujunenud traditsioon, mida oodatakse. Algajale kirjanikule või illustraatorile on konkurss suurepäraseks võimaluseks siseneda lasteraamatumaailma. See aga ei tähenda, et osaleda ei võiks juba tuntud tegijad! Enamikust konkursi võidutöödest on saanud raamatud ning mitmed neist on tõlgitud ka teistesse keeltesse.“