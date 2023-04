Asi on emaduses | Sandra Vabarna 5 harjumust, et emana terve mõistus säilitada

Ega ma olegi alati osanud kohustuste ja vajaduste vahel tasakaalu leida.

Sandra teab, et emasid, kes lapsevanema rollis tuge, mõistmist ja häid ellujäämissoovitusi vajavad, on palju. „Nad tahaksid ka teada, kuidas emana vähem muretseda ja rohkem nautida. Alati ei pea ju hambad ristis kõigega ise hakkama saama.“

Naine tunneb, et nüüd ongi käes see eluetapp, mil ta tõesti oskab asjad päris hästi tasakaalus hoida. „Olen endale aja võtmist ja emana tasakaalu leidmist edukalt harjutanud ning võin lõpuks selles vallas ka soovitusi jagada.“

Need on Sandra Vabarna 5 harjumust, et emana tasakaalu hoida:

1. Uni

Hakka magama! Lihtne öelda, raskem teha, eriti kui uneharjumused on sassis. Tea, et kvaliteetne uni on kõige alus. Tihti arvatakse, et uni röövib väärtuslikku vähest aega ja et töötava väikelapse emana on just unele mõeldud tunnid need, mille arvelt tuleb veel mingid asjad, näiteks kodused toimetused, ära teha. Või siis lõpetada unetundide arvelt hoopis tööasju või lihtsalt enda tegemisteks aega võtta. Aga tegelikult töötame ja tegutseme me palju ebaefektiivsemalt, kui oleme väsinud või unevõlas.

Mina olin esimesel aastal emana mõõteviisiga, et kui laps on magama pandud, tuleb teha veel kiireid tööasju ja koduseid toimetusi, ning ma ei saanudki aru, kuidas tegelikult hoopis aega raiskan. Kui aga hakkasin korralikult magama, tõusid minu efektiivsus ja keskendumisvõime koheselt ning pea sama ruttu langes stressitase.

Oluline on saada vähemalt 7–9 tundi kvaliteetset und, sest uni kaitseb meie vaimset ja füüsilist tervist. Tõesti, ka väikelaste ja töö kõrvalt on võimalik saada und. Kui sinu laps(ed) ei maga, tuleb alustuseks hakata tegelema nende unega. Kvaliteetset und vajavad kõik ja ka lapsed on võimelised iseseisvalt uinuma ja magama, kui neile seda oskust õpetada.

2. Liikumine

Liikumine ja trenn on looduslikud antidepressandid. Mina tegin kunagi trenni ainult selleks, et kilosid kaotada. Juba mitu aastat on minu mõtteviis totaalselt teine ja trenn aitab mul puhata ning vaimselt taastuda.