„Kõikidel teistel ju on!“ Kuidas õpetada last tegema arukaid valikuid ja raha väärtust mõistma

Olen oma vanima lapse Itiga maha pidanud lugematul hulgal vestlusi stiilis: „Emme, Ella-Adelel või Desireel on ükssarviku mänguasi, kas me võiksime ka selle osta?“ Võin julgelt väita, et pea kõikidele emadele on tuttav lause: „Aga temal ju on, miks meie ei saa...“ Kuidas teha lapsele selgeks, et kõike pole mõistlik osta?