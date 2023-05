Kas ma olen rikkis, kui ei taha mitu korda nädalas seksida?

„See on pöörane, kui palju teevad meie enesehinnangule halba müüdid ja stereotüübid, mida enda ümber näeme,“ räägib seksuo­loog ja seksi-coach Kristina Birk-Vellemaa. „Kui me saaksime unustada või ümber õppida kõik, mida kultuur meile seksi ja seksuaalsuse kohta õpetanud on, ei vajakski paljud mu klientidest seksuaalnõustaja abi.“ Ebavajalikud müüdid põhjustavad ennekõike süütunnet. Süütunnet, et ma ei suuda oma partnerit rahuldada, et mu keha on muutunud, et ma ei võta oma partneri jaoks aega, et ma ei tunne piisavalt iha…